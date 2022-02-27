Тому, як зауважив Арестович, потрібно "припинити охоту на відьом", передає 24 канал.

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Спецслужби та українські військові закликають цивільне населення самостійно не намагатися силоміць затримувати диверсантів, а повідомляти поліцію.

Раніше радник МВС Вадим Денисенко наголошував, що всі мітки, які ставлять диверсанти, слід знешкоджувати. Їх треба замалювати смолою або заклеїти фольгою.



Як розпізнати диверсанта / Інфографіка 24 каналу