В Конгрессе призвали минобороны США передать Украине современные беспилотники

С начала полномасштабного наступления Соединенные Штаты Америки передали Украине много вооружений. Группа членов Конгресса инициировала предоставление нашему государству современные виды техники.

В Конгрессе США группа депутатов призвала министерство обороны передать Украине современные беспилотники. Интересно, что в их числе были члены обеих партий.

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Какое вооружение США хочет предоставить Украине

17 членов парламента США еще 21 августа адресовали письмо главе Пентагона Ллойду Остину. В нем говорится, что Украина могла бы эффективнее противостоять российской агрессии, если Америка передаст ей современные беспилотники MQ-1C Gray Eagle или MQ-9A Reaper.

Особенность этих летательных аппаратов состоит в том, что их можно размещать вдали от линии фронта.

Эти передовые системы могут располагаться вдали от линии фронта и обеспечивать постоянное наблюдение, точное отслеживание с большой дальностью и определение целей, что необходимо для борьбы с российскими ракетами,

– отметили конгрессмены в письме.

Депутаты призвали министерство обороны оперативно решить вопрос предоставления Украине MQ-1C Gray Eagle. По их мнению, это может уберечь жизнь многим людям.

Украина уже просила США передать ВСУ MQ-1C Gray Eagle. Об этом на брифинге говорил Пэт Райдер – представитель пресс-службы Пентагона. Он сказал, что решение по этому вопросу еще не принималось. Кроме того, Райдер напомнил, что ранее Украине предоставили беспилотники Puma, ScanEagle, Switchblade и Phoenix Ghost.

Повлияют ли ядерные угрозы путина на помощь США Украине

Напомним, Пентагон успокоил украинцев относительно предоставления военной помощи. Пэт Райдер заявил, что ядерный шантаж россии не повлияет на уменьшение количества оружия, которое США хотят передать Украине.

Также военный эксперт Сергей Жданов говорил, что помощь Украине от мировых государств будет только расти. Не помогать Украине будет дурным тоном.

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