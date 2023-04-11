Во Львове заработал современный корпус реабилитации Национального центра НЕСЛОМНЫЕ

Старый корпус поликлиники по улице Мазепы, 25 переоборудовали в современный корпус реабилитации. Его открыли сегодня, 11 апреля.

Здесь уже работают с реабилитологами пациенты центра НЕСЛОМНЫЕ. Это 7 этажей с самым современным оборудованием для восстановления, и каждый год получать помощь здесь смогут 10 тысяч украинцев, передает 24 Канал.

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Новый корпус реабилитации во Львове

Корпус реабилитации Национального центра НЕСЛОМНЫЕ соединили с главным корпусом больницы стеклянным мостом.

Полный цикл оказания помощи обеспечит сотрудничество с хирургами, травматологами и другими специалистами, работающими в команде медучреждения, а также доступность всего необходимого диагностического оборудования.

"Этот мостик, по которому вы сегодня шли, был построен за три месяца. И это нереально в любой стране мира, но это возможно в Украине. Как и возможно за четыре месяца сделать ремонт и привести в новое состояние 7 этажей площадей для реабилитации. Потому что это для наших Героев, которые защищают нас на передовой, поэтому мы имеем большую цель построить в Украине экосистему НЕСЛОМНЫЕ.

Это лучшая хирургия, все виды реабилитации, строительство жилья, поиск работы, спорт и искусство. Но это невозможно сделать без частички сердца, которую каждый вкладывает сюда. Красный крест вложил часть своего сердца сюда, мэр Фрайбурга вложил часть своего сердца. Фрайбург больше помог нам во время войны. Наши коллеги из многих международных организаций вложили сюда частичку сердца. Большая вам благодарность за это – вы вкладываете частицу в то, чтобы быть нам всем", – сказал мэр Львова Андрей Садовый.



Современный корпус реабилитации во Львове / Фото предоставлены 24 Каналу

В новом корпусе реабилитационного центра установили современное оборудование: роботизированную систему ходьбы, экзоскелеты, роборукавки, которые помогают двигать рукой и т.д. Также здесь есть реабилитационные залы со стальными подъемниками, чтобы прикованные к кровати пациенты могли переместиться в бассейн или реабилитационную комнату.

Чем оснащен корпус и как он выглядит

Как выглядит новый корпус реабилитации: смотрите фото

Вскоре заработает и бассейн, ведь реабилитация в воде – неотъемлемая составляющая обновления. Также в корпусе есть эрготерапевтическая квартира с кухней, где пациенты будут учить о себе заботиться в максимально домашних условиях. Эрготерапевты будут снова держать в руках зубную щетку или карандаш. Также здесь создадут имитацию магазина, где пациенты смогут тренироваться делать покупки.

Специалисты по физической реабилитации будут работать бок о бок с психологами и психотерапевтами.

Реконструкцию современного корпуса Национального реабилитационного центра НЕСЛОЖНЫ начали в конце декабря 2022 года.

"Люди, потерпевшие поражение войной, должны лечиться в лучших условиях. Здесь условия действительно лучшие. От сантиметра до метра – все площади для наших пациентов. Здесь собрана команда лучших врачей и медицинских сестер, которые будут лечить наших пациентов. Этот корпус сделан не одним человеком". - это сделано огромным коллективом разных людей из разных городов Украины и мира.

Хочу поблагодарить всех: от медицинской санитарки и врача, до городского головы и города, депутатов. Хочу поблагодарить наших спонсоров, городов-партнеров – Фрайбурга, Вроцлава и их мэров. Поблагодарить великого нашего мецената – фонда Direct Relief, который очень много помогает нам, поблагодарить правительство Германии, Швейцарское посольство. И всем, кто приобщился, чтобы это все сделать лучшим. С завтрашнего дня этот корпус начнет принимать пациентов: как стационарно, так и амбулаторно со всей Украины», – сказал Олег Самчук, гендиректор Первого медобъединения Львова.

Партнеры, помогавшие в создании корпуса

Реконструкция корпуса осуществлялась при поддержке Общества Красного Креста Украины, городов-партнеров Львова – Фрайбурга и Вильнюса. Каждому из приобщившихся к реновации партнеров посвятили этаж в корпусе Национального реабилитационного центра НЕСЛОМНЫЕ.

"Большие идеи символически начинаются во Львове. Поэтому мы так успешно и работаем. Я горжусь теми результатами, которыми мы все вместе добились, потому что это возможно только при поддержке огромной команды. И мы присоединились вообще не колеблясь. Первый шаг "Unbroken mothers" показал, что мы на правильном пути. Для нас это возможность предоставить возможность изменить свою жизнь людям, пострадавшим от войны. Это военные, гражданские дети, женщины. Это большая возможность изменить свою жизнь, сделать эту жизнь счастливее", – сказал Максим Доценко, Генеральный директор Общества Красного Креста Украины.

Современный корпус реабилитации Национального центра НЕСЛОМНЫЕ: смотрите фото

"Мы никогда в истории Фрайбурга не получали больших пожертвований от жителей, чем на этот раз - когда собирали средства для нашего города-побратима Львова. В такие трудные времена мы должны проявить настоящую дружбу и солидарность. И, конечно, когда Андрей Садовый предложил стать одним из первым послов проекта, я сразу согласился. Я очень поражен теми темпами, с которым произошла эта трансформация", – сказал Мартин Горн, мэр Фрайбурга, поддержавший проект НЕСЛОМНЫЕ.

Он передал часть истории Фрайбурга – камень, который был заложен в основах собора, который строили простые граждане в течение 300 лет.

Оборудование для залов было предоставлено международным фондом Direct Relief и Посольством Швейцарии в Украине. Светотехническое оборудование корпуса предоставила компания Signify. Устройство корпуса выполнено при поддержке компании IKEA. Автором проекта реабилитационного комплекса, дизайна интерьеров и сопровождением во время строительства обеспечила архитектурно-инжиниринговая компания abmk.

Чтобы осуществить мечту: на открытии Реабилитационного корпуса НЕСЛОМНЫЕ во Львове защитнику Михаилу Юрчуку подарили беговой протез.



Михаил Юрчук / Фото предоставлено 24 Каналу

Национальный центр реабилитации НЕСЛОМНЫЕ (UNBROKEN) на базе Первого медобъединения Львова – это уникальное место, где каждый, кто пострадал от войны, получает шанс быть спасенным и получить качественную реабилитацию. С каждым таким украинцем работает мультидисциплинарная команда: хирург, травматолог, протезист, психотерапевт, специалист по реабилитации. Пациент не ищет помощи за границей или в нескольких разных заведениях, он получает ее в одном центре.

Чтобы украинцы как можно скорее могли восстановиться после боевых травм, в центре НЕСЛОМНЫЕ запустили программу протезирования. Кроме обычных протезов специалисты Центра начали устанавливать пациентам бионические. Переходите на сайт проекта по ссылке.