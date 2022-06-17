Совсем не "палятся": Россия оккупирует Украину под официальным флагом империи

Русские захватчики в Украине уже даже не пытаются скрывать или маскировать свои хищные планы.

Оптическая иллюзия?

Пять раз просмотрел это видео. Свежак, прислали с оккупированного юга Украины.

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Первые две машины идут с российскими триколорами, а последняя, - показалось - синий верх, желтый низ, посредине – тризуб.

Не поверил глазам, думал, может провокация какая-то. И только при раскадровке выяснилось, что третья машина идёт с флагом: чёрный верх, желтый центр, белый низ. И двуглавая курица-мутант посредине.

Оказывается, в современной Российской Федерации официально, на военных машинах (!) водружают флаги – внимание – Российсокй империи! Государства, которого уже сто с лишним лет не существует, но, которым грезит российское руководство и рашистская военщина!

Маски сброшены

Ещё раз – Россия оккупирует Украину под официальным флагом Российской империи!

И это четкое указание не только на геополитические цели этой войны, но и сигнал всем государствам, которые когда-то имели несчастье быть частью этой "тюрьмы народов".

И привет гостям из Берлина и Парижа, которые все еще никак не могут понять, что разговаривая с путиным, они не ведут диалог с "народом России", как выразился вчера президент Макрон, а повышают больное самомнение "императора" несуществующего государства, который ради своих патологических фантазий готов уничтожать целые народы.

Сколько и какого оружия нужно для победы Украины – смотрите видео: