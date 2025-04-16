Командир 1-го штурмового батальона 3-й ОШБр Владимир Фокин в эфире 24 Канала рассказал, что Россия перешла на военные рельсы еще в начале полномасштабного вторжения. Она восстанавливает и наращивает производственные мощности техники и вооружения.

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Это касается, в частности, и FPV-дронов на оптоволокне. Сейчас враг может спокойно использовать такие дроны для поражения целей на расстоянии 15 – 20 километров.

РЭБ – неэффективны против них

"Это создает еще больше проблем для нас – проблемы с логистикой, эвакуацией, подвозом всего необходимого, в частности личного состава. Сегодня идет война дронов: кто контролирует воздух, тот имеет преимущество на поле боя", – сказал Владимир Фокин.

Он добавил, что средства РЭБ неэффективны против FPV-дронов-камикадзе на оптоволокне. Поэтому Украине нужны быстрые технологические решения для борьбы именно с такими БпЛА.

Напомним, в Украине также развивается производство дронов на оптоволокне. Они защищены от средств радиоэлектронной борьбы, имеют стабильную связь. Единственный недостаток – ограниченный радиус действия и уязвимость кабеля к повреждениям.