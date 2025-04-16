Командир 1-го штурмового батальйону 3-ї ОШБр Володимир Фокін в ефірі 24 Каналу розповів, що Росія перейшла на військові рейки ще на початку повномасштабного вторгнення. Вона відновлює та нарощує виробничі потужності техніки й озброєння.

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Це стосується, зокрема, й FPV-дронів на оптоволокні. Нині ворог може спокійно використовувати такі дрони для ураження цілей на відстані 15 – 20 кілометрів.

РЕБ – неефективні проти них

"Це створює ще більше проблем для нас – проблеми з логістикою, евакуацією, підвозом усього необхідного, зокрема особового складу. Сьогодні йде війна дронів: хто контролює повітря, той має перевагу на полі бою", – сказав Володимир Фокін.

Він додав, що засоби РЕБ неефективні проти FPV-дронів-камікадзе на оптоволокні. Тому Україні потрібні швидкі технологічні рішення для боротьби саме з такими БпЛА.

Нагадаємо, в Україні також розвивається виробництво дронів на оптоволокні. Вони захищені від засобів радіоелектронної боротьби, мають стабільний зв'язок. Єдиний недолік – обмежений радіус дії та вразливість кабелю до пошкоджень.