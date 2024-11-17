Сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Владимира Зеленского в эфире "Украинского радио". Президент подчеркнул, что такие подразделения необходимы для ротации на фронте

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Создают ли в Украине массово новые бригады

Кто вам сказал, что мы их (новые бригады – 24 Канал) создаем? Кто распространяет месседж, что мы создаем новые бригады,

– спросил Зеленский у ведущей.

Президент рассказал, что в течение последнего года были созданы подразделения резерва, где ядром были опытные военные, "прошедшие войну", а вокруг них формировались группы новобранцев.

"Это же лучше, если у них (новобранцев – 24 Канал) опытные командиры. Если вся вертикаль опытная, их не бросали сразу на фронт. После обучения все ждали укомплектации техникой", – объяснил глава государства.

Он также уточнил, что подразделения резерва необходимы, чтобы проводить ротации на фронте.

"Поэтому никто не делал никакие десятки новых бригад. Есть некоторые моменты, когда, например, та или иная бригада не может уже держать участок определенной ширины. Потому что она уставшая. Мало того, что вы ее не можете заменить, так еще и количество российских войск на направлении говорит, что вам надо усилить его дополнительной бригадой, свежей, доукомплектованной. Потому что россиян – один к восьми, или один к трем", – резюмировал Зеленский.