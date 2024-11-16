Украинская армия сегодня одна из самых мощных в мире, точно самая мощная в Европе. Об этом президент Зеленский сказал в интервью "Украинскому Радио", передает 24 Канал.

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Первые в Европе, а, может, и в мире

По словам главы государства, технологические изменения, которые произошли в Украине разного уровня – в частном и государственном секторах – привели к тому, что украинская армия технологически самая сильная в Европе. Президент подчеркнул, что в нашем войске внедрены современные практики, которые базируются на современной длинной войне.

Среди главных причин усиления ВСУ он назвал насыщение армии различными видами оружия от партнеров, активные разработки украинских дронов и ракетной программы.

К слову, Зеленский рассказал, что в бюджете Украины на 2025 год предусмотрено 775 миллиардов гривен на производство дронов.