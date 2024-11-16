Українська армія сьогодні одна з найпотужніших у світі, точно найпотужніша в Європі. Про це президент Зеленський сказав в інтерв'ю "Українському Радіо", передає 24 Канал.

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Перші у Європі, а, може, й у світі

За словами глави держави, технологічні зміни, які відбулися в Україні різного рівня – у приватному і державному секторах – призвели до того, що українська армія технологічно найсильніша в Європі. Президент підкреслив, що у нашому війську впроваджені сучасні практики, які базуються на сучасній довгій війні.

Серед головних причин посилення ЗСУ він назвав насичення армії різними видами зброї від партнерів, активні розробки українських дронів і ракетної програми.

До слова, Зеленський розповів, що у бюджеті України на 2025 рік передбачено 775 мільярдів гривень на виробництво дронів.