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      "Создают у Киева ощущение безнаказанности": Россия выдвинула Западу обвинение

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      Лавров обвинил Запад в "создании безнаказанности у Киева"
      Лавров обвинил Запад в "создании безнаказанности у Киева" / фото из свободных источников

      В Кремле считают, что страны Запада "замалчивают вопрос о нарушении прав человека в Украине" и этим будто создают у украинской власти ощущение безнаказанности.

      Такое заявление сделал глава российского МИД Сергей Лавров, передает ТАСС.

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      "Те страны, которые оказывают решающее влияние на поведение киевской власти, имеют гораздо больше рычагов для того, чтобы не допускать грубых нарушений прав человека. В конфиденциальных беседах эти мысли пытаются донести до киевского руководства, и мы знаем, что это именно так: и представители ОБСЕ это делают, и представители ведущих европейских стран", – рассказал он.

      По его мнению, Запад стесняется публично указывать украинской власти на ее ошибки.

      Они делают это тихо, надеясь на то, что сила убеждения, сила воздействия, те рычаги влияния на Киев, которые у Запада есть – экономические и другие, сработают. Но именно потому, что они стесняются говорить об этом публично, у киевского руководства создается полное ощущение безнаказанности,
      подчеркнул Лавров.

      Кстати, в сентябре стало известно, что ЕСПЧ возьмется за рассмотрение преступлений российских оккупантов в Крыму. Первое заседание по украинскому иску уже назначили на февраль 2019 года в Стасбурге. Иск состоит из 130 страниц, на которых описываются нарушения в отношении 71 политзаключенного Кремля.

      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости России Сергей Лавров
      Источник: 24 Канал
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