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      "Створюють у Києва відчуття безкарності": Росія висунула Заходу обвинувачення

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      Лавров звинуватив Захід у "створенні безкарності в Києва"
      Лавров звинуватив Захід у "створенні безкарності в Києва" / фото з вільних джерел

      У Кремлі вважають, що країни Заходу "замовчують питання про порушення прав людини в Україні" і цим начебто створюють в української влади відчуття безкарності.

      Таку заяву зробив глава російського МЗС Сергій Лавров, передає ТАСС.

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      "Ті країни, які мають вирішальний вплив на поведінку київської влади, мають набагато більше важелів для того, щоб не допускати грубих порушень прав людини. У конфіденційних бесідах ці думки намагаються донести до київського керівництва, і ми знаємо, що це саме так: і представники ОБСЄ це роблять, і представники провідних європейських країн", – розповів він.

      На його думку, Захід соромиться публічно вказувати українській владі на її помилки.

      Вони роблять це тихо, сподіваючись на те, що сила переконання, сила впливу, ті важелі впливу на Київ, які у Заходу є – економічні та інші, спрацюють. Але саме тому, що вони соромляться говорити про це публічно, у київського керівництва створюється повне відчуття безкарності,
      – наголосив Лавров.

      До речі, у вересні стало відомо, що ЄСПЛ візьметься за розгляд злочинів російських окупантів у Криму. Перше засідання за українським позовом вже призначили на лютий 2019 року у Стасбурзі. Позов складається із 130 сторінок, на яких описується порушення щодо 71 політв’язня Кремля.

      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Сергій Лавров
      Джерело: 24 Канал
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