В Венгрии считают, что создание крупного Береговского района Закарпатской области является их общим интересом с Украиной. Именно для этого венгерская сторона инвестирует в развитие региона.

Заявление Сийярто о Береговском районе

Такое заявление сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Произошло это на совместном с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой брифинге в Киеве, передает РБК-Украина.

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Так, Кулеба отметил, что создание Береговского района на Закарпатье является дезинформацией, поскольку такой район уже давно существует.

Сийярто, со своей стороны, ответил, что это является общим интересом, поскольку там компактно проживают 150 тысяч венгров.

Это интересы Украины, ведь Закарпатье располагается на территории Украины. Это общий интерес Украины и Венгрии... И в последние месяцы я вижу, что мы являемся союзниками... Надеюсь, что и с новым губернатором Закарпатья станем союзниками,

– отметил глава МИД Венгрии.

Венгерский чиновник подчеркнул, что не видит ничего плохого в сотрудничестве двух стран, чтобы сделать Закарпатье историей успеха.

"В отношении Береговского района, мы надеемся и очень просим правительство Украины, чтобы район остался. Но решение остается за правительством", – подытожил Сийярто.

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