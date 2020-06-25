Создание Береговского района на Закарпатье: в Венгрии высказали свое мнение
В Венгрии считают, что создание крупного Береговского района Закарпатской области является их общим интересом с Украиной. Именно для этого венгерская сторона инвестирует в развитие региона.
Заявление Сийярто о Береговском районе
Такое заявление сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Произошло это на совместном с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой брифинге в Киеве, передает РБК-Украина.
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Так, Кулеба отметил, что создание Береговского района на Закарпатье является дезинформацией, поскольку такой район уже давно существует.
Сийярто, со своей стороны, ответил, что это является общим интересом, поскольку там компактно проживают 150 тысяч венгров.
Это интересы Украины, ведь Закарпатье располагается на территории Украины. Это общий интерес Украины и Венгрии... И в последние месяцы я вижу, что мы являемся союзниками... Надеюсь, что и с новым губернатором Закарпатья станем союзниками,
– отметил глава МИД Венгрии.
Венгерский чиновник подчеркнул, что не видит ничего плохого в сотрудничестве двух стран, чтобы сделать Закарпатье историей успеха.
"В отношении Береговского района, мы надеемся и очень просим правительство Украины, чтобы район остался. Но решение остается за правительством", – подытожил Сийярто.
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Кратко о создании отдельного Береговского района на Закарпатье
- Министерство развития общин и территорий Украины обнародовало новые проекты районирования украинских областей.
- Так, на Закарпатье таких укрупненных районов должно быть 5 против 13 к объединению.
- И одним из таких районов должен стать Береговский, о создании которого раньше не говорилось.
- Береговский район должен был стать неким "венгерским районом". В его состав должны войти территории нынешних Береговского и Виноградовского районов, где проживает большинство украинских венгров.
- Это происходит на фоне того, что Венгрия системно продвигает идею создания на Закарпатье национально-культурной, а также политической автономии для закарпатских венгров.
- Поэтому, по мнению специалистов и активистов, появление Береговского района может привести к возникновению поэтапного раздувания антиукраинской политики по расколу и разделению украинского государства в будущем.