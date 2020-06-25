В Угорщині вважають, що створення великого Берегівського району Закарпатської області є їхнім спільним інтересом з Україною. Саме для цього угорська сторона інвестує в розвиток регіону.

Заява Сійярто про Берегівський район

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто. Сталося це на спільній з головою МЗС України Дмитром Кулебою брифінгу в Києві, передає РБК-Україна.

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Так, Кулеба зазначив, що створення Берегівського району на Закарпатті є дезінформацією, оскільки такий район уже давно існує.

Сійярто, зі свого боку, відповів, що це є спільним інтересом, оскільки там компактно проживають 150 тисяч угорців.

Це інтереси України, адже Закарпаття розташовується на території України. Це спільний інтерес України та Угорщини... І в останні місяці я бачу, що ми є союзниками... Сподіваюся, що і з новим губернатором Закарпаття станемо союзниками,

– зауважив очільник МЗС Угорщини.

Угорський посадовець підкреслив, що не бачить нічого поганого у співпраці двох країн, щоб зробити Закарпаття історією успіху.

"Щодо Берегівського району, ми сподіваємося і дуже просимо уряд України, щоб район залишився. Але рішення залишається за урядом", – підсумував Сійярто.

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