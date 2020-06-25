Створення Берегівського району на Закарпатті: в Угорщині висловили свою думку
В Угорщині вважають, що створення великого Берегівського району Закарпатської області є їхнім спільним інтересом з Україною. Саме для цього угорська сторона інвестує в розвиток регіону.
Заява Сійярто про Берегівський район
Таку заяву зробив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто. Сталося це на спільній з головою МЗС України Дмитром Кулебою брифінгу в Києві, передає РБК-Україна.
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Так, Кулеба зазначив, що створення Берегівського району на Закарпатті є дезінформацією, оскільки такий район уже давно існує.
Сійярто, зі свого боку, відповів, що це є спільним інтересом, оскільки там компактно проживають 150 тисяч угорців.
Це інтереси України, адже Закарпаття розташовується на території України. Це спільний інтерес України та Угорщини... І в останні місяці я бачу, що ми є союзниками... Сподіваюся, що і з новим губернатором Закарпаття станемо союзниками,
– зауважив очільник МЗС Угорщини.
Угорський посадовець підкреслив, що не бачить нічого поганого у співпраці двох країн, щоб зробити Закарпаття історією успіху.
"Щодо Берегівського району, ми сподіваємося і дуже просимо уряд України, щоб район залишився. Але рішення залишається за урядом", – підсумував Сійярто.
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Коротко про створення окремого Берегівського району на Закарпатті
- Міністерство розвитку громад та територій України оприлюднило нові проєкти районування українських областей.
- Так, на Закарпатті таких укрупнених районів має бути 5 проти 13 до об’єднання.
- І одним із таких районів має стати Берегівський, про створення якого раніше не мовилося.
- Берегівський район мав стати таким собі "угорським районом". До його складу мають увійти території нинішніх Берегівського та Виноградівського районів, де проживає більшість українських угорців.
- Це відбувається на тлі того, що Угорщина системно просуває ідею створення на Закарпатті національно-культурної, а також і політичної автономії для закарпатських угорців.
- Тому, на думку фахівців і активістів, поява Берегівського району може призвести до виникнення поетапного роздмухування антиукраїнської політики щодо розколу та поділу української держави у майбутньому.