"Никогда не получится": истерическое заявление Лаврова о создание ядерного оружия в Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался относительно возможности создания Украиной ядерного оружия. По его словам, "никогда и ни при каких обстоятельствах это не получится".

Соответствующее заявление Лавров сделал во время выступления перед представителями СМИ по результатам заседания консультативной региональной платформы "3+3". Об этом сообщают российские телеграмм-каналы, информирует 24 Канал.

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Лавров высказался о создании ядерного оружия в Украине

В Кремле нервно отреагировали на слова Владимира Зеленского о возможности восстановления Киевом ядерного потенциала.

В частности, прокомментировал ситуацию глава внешнеполитического ведомства страны-агрессора. Так, министр Сергей Лавров заявил, что соответствующие попытки не будут иметь успеха.

Безумцы. И ничего из этого, конечно же, не получится – никогда и ни при каких обстоятельствах. Но он (Зеленский – 24 Канал) уже, кажется, отказался от этих слов – видимо, проснулся, с другой ноги встал. Так что повторяю: можно долго анализировать высказывания этого человека и его команды, но мы уже поняли тщетность всех этих попыток, ненужность и даже контрпродуктивность,

– сказал Лавров.