Відповідну заяву Лавров зробив під час виступу перед представниками ЗМІ за результатами засідання консультативної регіональної платформи "3+3". Про це повідомляють російські телеграм-канали, інформує 24 Канал.

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Лавров висловився про створення ядерної зброї в Україні

У Кремлі нервово відреагували на слова Володимира Зеленського щодо можливості відновлення Києвом ядерного потенціалу.

Зокрема, прокоментував ситуацію очільник зовнішньополітичного відомства країни-агресорки. Так, міністр Сергей Лавров заявив, що відповідні спроби не матимуть успіху.

Безумці. І нічого з цього, звичайно ж, не вийде – ніколи і ні за яких обставин. Але він (Зеленський – 24 Канал) вже, здається, відмовився від цих слів – мабуть, прокинувся, з іншої ноги встав. Так що повторюю: можна довго аналізувати вислови цієї людини і його команди, але ми вже зрозуміли марність усіх цих спроб, непотрібність і навіть контрпродуктивність,

– сказав Лавров.