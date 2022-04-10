Создание оборонного союза между Финляндией и Швецией: комментарии министров обороны этих стран

Швеция и Финляндия прокомментировали информацию о создании нового военного альянса между странами с определенным уровнем привлечения США.

Министры обороны Финляндии и Швеции отрицали проведение таких переговоров между сторонами.

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В Финляндии и Швеции прокомментировали слухи о создании альянса по обороне

Эта тема возникла после заявления замглавы парламентского комитета по иностранным делам Эркки Туомиоя. Он сообщил, что глава Министерства обороны Швеции якобы обратился с предложением к своему коллеге из Финляндии о создании совместного оборонного альянса как альтернатива для НАТО. Кроме того, в этом объединении определенную роль отводили и США.

Министр обороны Швеции Петер Хульквист возразил это заявление, а также добавил, что такого предложения "на столе" нет. Похожее заявление было сделано в Финляндии. Глава Министерства обороны Антти Кайкконен тоже заявил, что таких переговоров нет. Финский министр обороны добавил, что они продолжат укреплять свое сотрудничество со Швецией, однако пока речь не идет о совместном альянсе по обороне.

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