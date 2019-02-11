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      Создание "представительства "ДНР" в Вероне: появилась реакция посольства Украины в Италии

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      Фейковые республики устраивают антиукраинские провокации за рубежом
      Фейковые республики устраивают антиукраинские провокации за рубежом / Фото из открытых источников

      В посольстве Украины в Италии резко осудили любые попытки поддержки марионеток Кремля, которые оккупировали часть территории на востоке Украины. При этом отметили, что открытие представительства псевдореспублики является неприемлемым не только для европейской страны, но и для любого демократического общества, которое уважает современный мировой порядок.

      В дипломатическом учреждении отметили, что открытие так называемого "Представительства "ДНР" в Вероне" – это позорная антиукраинская провокация.

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      Отметим, что "церемония открытия состоялась 9 февраля. Тогда председатель "представительства" Пальмарино Дзоккателли сказал, что "в их задачи будет входить распространение правдивой информации о том, что происходит в Донбассе, которая до сих пор замалчивается официальными СМИ".

      Участие в этой акции одиозного местного деятеля Дзоккателли не было неожиданностью для тех, кто знаком с его жизненным путем: в течение длительного времени он был руководителем "Регионального комитета за независимость Венето", а с началом российской агрессии против Украины переквалифицировался в пылкого "промоутера" контактов с временно оккупированным Донбассом. К сожалению, и в Италии находятся свои политические маргиналы, которые, очевидно, готовы и в дальнейшем повышать уровень провокаций и прилагать усилия, чтобы получить большую благосклонность московских кураторов,
      – отметили в посольстве Украины.

      Чтобы разобраться, кто разрешил фейковой "республике" открыть свое "представительство" в Вероне, на каком основании и когда его закроют, представители украинского посольства приняли дипломатические меры:

      • направили соответствующую ноту протеста в МИД Италии;
      • направили запросы в префектуру и квестуру Вероны,
      • выясняется юридический статус "представительства "ДНР".

      Украинские дипломаты подчеркнули, что "акция местных пророссийских политиков Вероны по сценарию, расписанному кремлевскими кукловодами, уже вызвала возмущение не только украинской общины Италии, но и многих итальянских друзей Украины, которые выражают поддержку нашему государству".

      Добавим, что прецеденты с незаконным открытием "представительств "ДНР" в Италии уже были. Аналогичная ситуация произошла 14 декабря 2016 года при участии представителей трех итальянских партий, декларирующих правую идеологию. Эту информацию подтвердила итальянская команда проекта Stopfake.org, которая занимается опровержением ложной информации о событиях в Украине. В Stopfake отметили, что информация не является фейком.

      Тогда посол Украины в Италии Евгений Перелыгин отметил, что боевиков в Италии легализовать не собираются, а шоу с открытием "представительства ДНР" в Турине – провокация пророссийских сил.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Война на Донбассе МИД Украины Новости Донецка
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 11 февраля
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