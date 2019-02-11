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      Створення "представництва "ДНР" у Вероні: з'явилась реакція посольства України в Італії

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      Фейкові республіки влаштовують антиукраїнські провокації за кордоном
      Фейкові республіки влаштовують антиукраїнські провокації за кордоном / Фото з відкритих джерел

      У посольстві України в Італії різко засудили будь-які спроби підтримки маріонеток Кремля, які окупували частину території на сході України. При цьому наголосили, що відкриття представництва псевдореспубліки є неприйнятним не лише для європейської країни, але й для будь-якого демократичного суспільства, яке поважає сучасний світовий порядок.

      У дипломатичній установі наголосили, що відкриття так званого "Представництва "ДНР" у Вероні" – це ганебна антиукраїнська провокація. 

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      Зазначимо, що "церемонія" відкриття відбулась 9 лютого. Тоді голова "представництва" Пальмарино Дзоккателлі сказав, що "у їхні завдання буде входити поширення правдивої інформації про те, що відбувається на Донбасі, яку досі замовчують офіційні ЗМІ". 

      Участь у цій акції одіозного місцевого діяча Дзоккателлі не було несподіванкою для тих, хто знайомий з його життєвим шляхом: протягом тривалого часу він був керівником "Регіонального комітету за незалежність Венето", а з початком російської агресії проти України перекваліфікувався у палкого "промоутера" контактів з тимчасово окупованим Донбасом. На жаль, і в Італії є свої політичні маргінали, які, вочевидь, готові і надалі підвищувати рівень провокацій та докладати зусиль, аби здобути більшу прихильність московських кураторів,
      – зазначили у посольстві України. 

      Аби розібратись, хто дозволив фейковій "республіці" відкрити своє "представництво" у Вероні, на якій підставі та коли його закриють, представники українського посольства вжили дипломатичні заходи:

      • надіслали відповідну ноту протесту до МЗС Італії;
      • скерували запити до префектури та квестури Верони,
      • з’ясовується юридичний статус "представництва "ДНР".

      Українські дипломати підкреслили, що "акція місцевих проросійських політиків Верони за сценарієм, розписаним кремлівськими ляльководами, вже викликала обурення не лише української громади Італії, але й багатьох італійських друзів України, які висловлюють підтримку нашій державі". 

      Додамо, що прецеденти із незаконним відкриттям "представництв "ДНР" в Італії вже були. Аналогічна ситуація відбулась 14 грудня 2016 року за участю представників трьох італійських партій, що декларують праву ідеологію. Цю інформацію підтвердила італійська команда проекту Stopfake.org, що займається спростуванням неправдивої інформації про події в Україні. В Stopfake наголосили, що інформація не є фейком.

      Тоді посол України в Італії Євген Перелигін наголосив, що бойовиків в Італії легалізувати не збираються, а шоу з відкриттям "представництва ДНР" у Турині – провокація проросійських сил.

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      Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі МЗС України Новини Донецька
      Джерело: 24 Канал
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