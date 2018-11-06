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      ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ

      Создаст ли Россия военные базы на территории Беларуси: Лукашенко сделал заявление

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      Лукашенко не хочет размещения российских баз в Беларуси
      Лукашенко не хочет размещения российских баз в Беларуси / Фото из открытых источников

      Беларусь находится в военном союзе с Россией. Однако на территории страны не могут присутствовать военные базы других государств.

      Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, пишет БЕЛТА.

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      Белорусский лидер отмечает, что российская база стране "не нужна".

      Мы эту базу не размещаем здесь не потому, что мы хотим вам или кому-то показать, что мы суверенные и независимые. Мы ее не размещаем, потому что она здесь не нужна. Мы сами обеспечим те функции, которые на нас возложены,
      – сказал он.

      24 канал писал, что ранее белорусский лидер заявлял о противодействии со стороны России и Беларуси размещению американской военной базы в Польше. Тогда политик подчеркнул, что Беларусь с Россией "будут размещать что-то" в ответ.

      Напомним, в Министерстве иностранных дел Беларуси ранее заявляли, что готовность Польши разместить у себя военную базу США приведет к усилению военно-политической напряженности. Перед Беларусью об "усилении напряженности" заговорили в России. Там утверждают, что размещение военной базы США в Польше будет означать разрушение основополагающего акта Россия – НАТО, потому что он "запрещает подобные шаги".

      Теги: Новости политики Новости России Новости Беларуси Александр Лукашенко
      Источник: 24 Канал
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