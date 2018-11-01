Лукашенко предлагает свой контроль псевдовыборов на Донбассе: появилась реакция Кремля

У Путина утверждают, что пророссийские боевики оккупированных районов Донецкой и Луганской областей должны сами решить вопрос о контроле псевдовыборов со стороны Беларуси.

Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РБК.

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24 канал писал, что Александр Лукашенко выразил опасения, якобы Беларусь может "стать буфером между Россией и НАТО" в случае увеличения уровня агрессии. Поэтому Лукашенко предложил свой контроль псевдовыборов на Донбассе, а также заявил о готовности взять на себя ответственность по контролю российско-украинской границы и обеспечению мира на оккупированных территориях.

В то же время представитель президента России считает, что оккупационная власть сама должна определить "уместен" ли режим контроля.

Также Песков убежден, что пророссийские силы готовы к реализации инициативы, которая касается контроля границы.

К слову, восемь стран-членов Европейского Союза в Организации Объединенных Наций призвали власти России остановить подготовку к незаконным выборам на оккупированном Донбассе. К соответствующему заявлению присоединились Великобритания, Франция, Польша, Нидерланды, Италия, Швеция, Бельгия и Германия.