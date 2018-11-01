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      Лукашенко пропонує свій контроль псевдовиборів на Донбасі: з'явилась реакція Кремля

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      У Путіна відреагували на ініціативу Лукашенка щодо супроводу псевдовиборів на Донбасі
      У Путіна відреагували на ініціативу Лукашенка щодо супроводу псевдовиборів на Донбасі / Фото з відкритих джерел

      У Путіна стверджують, що проросійські бойовики окупованих районів Донецької та Луганської областей повинні самі вирішити питання про контроль псевдовиборів з боку Білорусі.

      Про це сказав прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляє РБК.

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      24 канал писав, що Олександр Лукашенко висловив побоювання, нібито Білорусь може "стати буфером між Росією і НАТО" у разі збільшення рівня агресії. Відтак Лукашенко запропонував свій супровід псевдовибори на Донбасі, а також заявив про готовність взяти на себе відповідальність за контролем українсько-російського кордону та забезпечення миру на окупованих територіях.

      Натомість представник президента Росії вважає, що окупаційна влада сама має визначити "доречний" режим контролю.

      Також Пєсков переконаний, що проросійські готові до реалізації ініціативи, яка стосується контролю кордону.

      До слова, вісім країн-членів Європейського Союзу в Організації Об'єднаних Націй закликали владу Росії зупинити підготовку до незаконних виборів на окупованому Донбасі. До відповідної заяви долучилися Британія, Франція, Польща, Нідерланди, Італія, Швеція, Бельгія та Німеччина.

      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Війна на Донбасі Новини Білорусі Олександр Лукашенко
      Джерело: 24 Канал
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