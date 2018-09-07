Создатель "Новичка" Мирзаянов болен раком последней стадии

Недавно врачи известному советскому химику Вилу Мирзаянову, который считается одним из разработчиков нервно-паралитического вещества "Новичок", сообщили, что у того диагностирован рак простаты последней стадии.

Об этом сам специалист сообщил на своей странице в Facebook.

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По словам Мирзаянова, в итоге медики начали лечить его гормонной терапией, основанной на том, что гормоны препятствуют доступу тестостерона к раковым клеткам и тем самым лишают их необходимого источника энергии.

"В результате (в идеале) раковые клетки погибают до 5 процентного уровня, с чем, как мне объяснил врач Гольдфарб, люди живут от 15 до 25 лет. Тоже в идеале. Принимал таблетки с этими гормонами и затем их ввели внутривенно на целых полгода. Таблетки уже не глотаю. Однако, лечение весьма чувствительно. Приходится терпеть", – отметил он.

Кроме того, химик подчеркнул, что в связи с болезнью и ее лечением ему пока трудно давать комментарии как в соцсетях, так и во время интервью.

"Настроение меняется, что точно соответствует гормонной терапии. Так и сказано в описании. Однако, не собираюсь сдаваться без боя", – добавил разработчик "Новичка".

Напомним, в июле 2017 года у американского сенатора Джона Маккейна обнаружили злокачественную опухоль головного мозга. Фактически через год он умер в возрасте 81 года, а перед его смертью родные сообщили, что политик решил прекратить лечение.

Кто такой Вил Мирзаянов? Советский специалист в области химического оружия. Родился 9 марта 1935 года в татарской семье в Башкирии. Считается разработчиком категории ядовитых веществ класса "Новичок", однако сотрудники Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТа), что собственно занимался разработкой химического оружия, это опровергают, отмечая, что Мирзаянов возглавлял отдел противодействия иностранным техническим разведкам в этом учреждении и имел доступ к соответствующим материалам.



В 1992 году Вил Мирзаянов и Лев Федоров опубликовали в газете "Московские новости" статью "Отравленная политика", в которой критиковали российский военно-промышленный комплекс и обвиняли высшую власть в стране в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. В итоге Мирзаянова обвинили в разглашении государственной тайны и арестовали 22 октября 1992 года, но через чуть больше недели он был освобожден из Лефортово под подписку о невыезде. Правда, в январе 1994 года Мирзаянова арестовали повторно, а 22 февраля вновь уволили. 11 марта 1994 года исполняющий обязанности генерального прокурора России Андрей Ильюшенко вынес постановление о прекращении уголовного дела "в связи с отсутствием в действиях Мирзаянова состава преступления".



В 1995 году Вил Мирзаянов эмигрировал в США. Сейчас проживает и работает в Принстоне. В марте 2010 года подписал обращение российских оппозиционеров "Путин должен уйти".