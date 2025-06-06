Президент уже откликнулся на ночные обстрелы Украины, сказав, что Россия не меняет своего почерка. А на III Международном саммите городов и регионов снова вернулся к этой теме, передает 24 Канал.

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Что сказал Зеленский об обстреле Украины ночью 6 июня

Россияне сожгли даже очередной склад с гуманитарной помощью. Такова российская война. Они воюют против городов и против самой жизни. И везде, куда зашла российская армия на территории Украины, везде, где есть, к сожалению, российская оккупация, везде нет нормальной жизни. А в некоторых городах вообще, к сожалению, ничего не осталось. Только выжженные руины,

– сказал президент.