Президент уже відгукнувся на нічні обстріли України, сказавши, що Росія не змінює свого почерку. А на III Міжнародному саміті міст та регіонів знову повернувся до цієї теми, передає 24 Канал.

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Що сказав Зеленський про обстріл України вночі 6 червня

Росіяни спалили навіть черговий склад з гуманітарною допомогою. Така російська війна. Вони воюють проти міст і проти самого життя. І всюди, куди зайшла російська армія на території України, всюди, де є, на жаль, російська окупація, всюди немає нормального життя. А в деяких містах взагалі, на жаль, нічого не залишилось. Тільки випалені руїни,

– сказав президент.