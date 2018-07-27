"Сожжение макак с фаготом": появилось яркое фото уничтожения позиций боевиков на Донбассе

В сети опубликовали свежие фото уничтожения позиций пророссийских наемников на оккупированной территории Донбасса. По словам украинских военных боевики серьезно активизировались после получения очередного "гуманитарного конвоя" из России.

Соответствующее сообщение появилось на Facebook-странице военнослужащей ВСУ Виктории Руденко.

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"Благодаря гумконвою макаки этой ночью буянили не на шутку. Но кто-то все же набрался мужества и сжег макак с фаготом... Вот такой наш ответ чемберлену", – подчеркнула военная.

Напомним, по информации пресс-центра Объединенных сил, в течение прошлых суток, 26 июля, пророссийские наемники 32 раза открывали огонь по украинским позициям.