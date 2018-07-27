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"Спалення макак з фаготом": з'явилося яскраве фото знищення позицій бойовиків на Донбасі

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На Донбасі знищено позицію бойовиків: красномовне фото
На Донбасі знищено позицію бойовиків: красномовне фото / http://qha.com.ua

У мережі опублікували свіжі фото знищення позицій проросійських найманців на окупованій території Донбасу. За словами українських військових бойовики серйозно активізувалися після отримання чергового "гуманітарного конвою" з Росії.

Відповідний допис з’явився на Facebook-сторінці військовослужбовця ЗСУ Вікторії Руденко.

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"Завдяки гумконвою макаки цієї ночі буянили не на жарт. Але хтось усе ж набрався мужності та спалив макак з фаготом... Ось така наша відповідь чемберлену", – підкреслила воїн.

Нагадаємо, за інформацією прес-центру Об’єднаних сил, упродовж минулої доби, 26 липня, проросійські найманці 32 рази відкривали вогонь по українських позиціях.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
Джерело: 24 канал
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