"Спалення макак з фаготом": з'явилося яскраве фото знищення позицій бойовиків на Донбасі

У мережі опублікували свіжі фото знищення позицій проросійських найманців на окупованій території Донбасу. За словами українських військових бойовики серйозно активізувалися після отримання чергового "гуманітарного конвою" з Росії.

Відповідний допис з’явився на Facebook-сторінці військовослужбовця ЗСУ Вікторії Руденко. Читайте також: Невідома "Третя сила" зробила бойовикам на Донбасі неочікуваний "сюрприз": яскраве відео "Завдяки гумконвою макаки цієї ночі буянили не на жарт. Але хтось усе ж набрався мужності та спалив макак з фаготом... Ось така наша відповідь чемберлену", – підкреслила воїн. Нагадаємо, за інформацією прес-центру Об’єднаних сил, упродовж минулої доби, 26 липня, проросійські найманці 32 рази відкривали вогонь по українських позиціях.