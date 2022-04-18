Сожжены и повреждены машины, выбиты окна: Козицкий показал последствия авиаудара по Львову

Максим Козицкий показал последствия авиаудара по Львову. Утром 18 апреля Россия нанесла несколько ракетных ударов по городу. Погибли 7 человек.

Глава Львовской ОВА Козицкий также сообщил об 11 пострадавших. Он спросил, чем россиянам угрожала станция технического обслуживания.

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Чем угрожали люди, которые привычно пришли на работу, чтобы чинить автомобили? Путин и его приспешники давно потеряли смысл. Они целенаправленно делают геноцид украинского народа,

– заявил Козицкий.

Он также призвал людей, когда звучит сигнал воздушной тревоги, оставлять все и идти в укрытие.

Кроме того, Козицкий подчеркнул: если правительства стран Европы думают, что могут смотреть на это как на реалити-шоу, пусть не удивляются, если завтра прилетит по СТО в их городах и селах.

Козицкий показал последствия авиаудара по Львову / Фото из телеграма Максима Козицкого