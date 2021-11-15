Такое мнение высказал Алексей Арестович, представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. Он убежден, что обострение ситуации на границе с Евросоюзом немало в себе таит.

К теме Сигнал Лукашенко: Латвия направила к границе с Беларусью тысячи военных

"За этим кризисом стоит больше, чем мы могли бы подумать, чего мы могли бы опасаться. На мой взгляд, это первая сознательная операция России", – убежден Арестович.

Обратите внимание! Накануне мигранты из африканской страны Мали рассказали, как попали на польскую границу. Они приехали из Москвы, за это платили 2 тысячи долларов с человека.

Россия хочет "рассорить" Лукашенко с ЕС и НАТО

По мнению Арестовича, прежде всего Кремль пытается окончательно втянуть Лукашенко в российскую орбиту. Мол, ему и так присущи резкие решения – особенно на фоне того, что происходит на границе. Учитывая, что на белорусского диктатора оказывает давление Россия, его отношения с Евросоюзом и НАТО все больше ухудшаются. "У него практически не остается шансов, он делает неосторожные вещи", – отметил представитель украинского делегации.

Кремлю выгоден политический кризис в Европе

Кроме того, Россия стремится спровоцировать политический кризис в Евросоюзе и НАТО, а начать пытается с Польши. Кремль надеется, что к этому приведут разногласия в дальнейшей политике в отношении мигрантов, пояснил представитель украинской делегации в ТКГ. Он подчеркнул, что именно белорусские силовики посылают нелегалов штурмовать границу.

Это подтверждено спецслужбами НАТО, и в Польше это знают. Завозят беженцев централизованно, с российской помощью,

– добавил Арестович.

Главной целью является Украина, – Арестович

Арестович убежден, что ЕС и НАТО, погрузившись во все эти проблемы, будут уделять меньше внимания вопросу российской агрессии и помощи Украине в борьбе с ней. Более того, он считает, что это только начало миграционного кризиса. Мол, дальше ситуация будет только ухудшаться. "Судя по заявлению Лукашенко об оружии и боеприпасах из Донбасса, они планируют довести дело до стрельбы, скорее всего", – п редположил представитель делегации.

По его словам, план России состоит еще и в том, чтобы "создать отсеченный фланг в отношении НАТО". Мол, в таком случае Альянс не будет мешать со временем оказывать военное давление на Украину. "Но с военной точки зрения – как только первый мигрант начал ломать забор на границе с Беларусью, операция началась. И главной целью является Украина", – подытожил Арестович.