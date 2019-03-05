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      Сознательная провокация Москвы, – Климкин о задержании архиепископа Климента в Крыму

      71 Читати новину українською
      Павел Климкин
      Павел Климкин / 24 канал

      Задержание священника ПЦУ архиепископа Климента российскими силовиками в оккупированном Крыму является ничем иным, как сознательной провокацией, которую организовала Москва. Цель, которую пытались достичь оккупанты на полуострове: поколебать авторитет Климента и новосозданной Православной церкви Украины.

      То, что случилось, является непосредственной атакой на архиепископа Климента, учитывая его проукраинскую деятельность и поддержку политических заключенных и военнопленных. Такое мнение высказал глава МИД Украины Павел Климкин.

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      Это была сознательная провокация, организованная по указанию Москвы. Причем в присущем им стиле – кайфуя от вседозволенности и торжества беззакония. Это попытка поколебать духовный авторитет архиепископа Климента в оккупированном Крыму, где, несмотря на давление, он продолжает вести службы, но также и авторитет созданной ПЦУ,
      – подчеркнул глава украинского дипведомства.

      По словам Климкина, такая провокация со стороны Москвы является также проверкой реакции и расшатыванием эмоций в украинском обществе.

      "Угадайте с трех раз, почему именно сейчас. И все три варианта правильные: приближение выборов, пятая годовщина оккупации Крыма и получение Томоса. И поэтому мы должны быть особенно внимательны и осмотрительны, не поддаваясь на провокации и трюки. Ведь именно этого от нас и ждут. Не дождутся", – пояснил Климкин.

      Что известно о задержании архиепископа Климента в Крыму? Российские спецслужбы задержали архиепископа Симферопольского и Крымского Православной церкви Украины Климента 3 марта на автовокзале в оккупированном Симферополе, когда тот собирался ехать в Ростов-на-Дону на суд над украинским политзаключенным Павлом Грибом. Силовики забрали архиепископа, когда тот уже сидел в автобусе. Причиной стала якобы кража в церкви, где он проводит службы. После 4 часов содержания в участке его отпустили.

      Затем его снова задержали по новым обвинениям – якобы был анонимный телефонный звонок в полицию, где неизвестный сказал, что священнослужитель нецензурно ругался на рынке.

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      Теги: Религия Новости Украины Новости политики Украина – Россия Аннексия Крыма Новости Крыма МИД Украины Православная церковь Украины Павел Климкин
      Источник: 24 Канал
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