Свідома провокація Москви, – Клімкін прокоментував затримання архієпископа Климента у Криму

Затримання священика ПЦУ архієпископа Климента російськими силовиками в окупованому Криму є нічим іншим, як свідомою провокацією, яку організувала Москва. Мета, якої намагалися досягнути окупанти на півострові: похитнути авторитет Климента і новоствореної Православної церкви України.

Те, що трапилось є безпосередньою атакою на архієпископа Климента, враховуючи його проукраїнську діяльність і підтримку політичних в’язнів і військовополонених. Таку думку висловив глава МЗС України Павло Клімкін.

Читайте також: З порушенням усіх норм та правил, – архієпископ Климент прокоментував своє затримання

Це була свідома провокація, організована за вказівкою Москви. При чому у притаманному їм стилі – кайфуючи від вседозволеності та тріумфу беззаконня. Це намагання похитнути духовний авторитет архієпископа Климента в окупованому Криму, де, всупереч на тиск, він продовжує вести служби, але також і авторитет новоствореної ПЦУ,

– наголосив очільник українського дипвідомства.

За словами Клімкіна, така провокація з боку Москви є також перевіркою реакції і розхитуванням емоцій в українському суспільстві.

"Вгадайте з трьох разів, чому саме зараз. І всі три варіанти правильні: наближення виборів, п’ята річниця окупації Криму та отримання Томосу. І тому ми маємо бути особливо уважні та обачні, не піддаючись на провокації та трюки. Адже саме цього від нас і чекають. Не дочекаються", – пояснив Клімкін.

Що відомо про затримання архієпископа Климента у Криму? Російські спецслужби затримали Архієпископа Сімферопольського і Кримського Православної церкви України Климента 3 березня на автовокзалі в окупованому Сімферополі, коли той збирався їхати до Ростова-на-Дону на суд над українським політв'язнем Павлом Грибом. Силовики забрали архієпископа, коли той вже сидів в автобусі. Причиною стала нібито крадіжка у церкві, де він проводить служби. Після 4 годин тримання у відділку його відпустили.

Потім його знову затримали за новими звинуваченнями – нібито був анонімний телефонний дзвінок в поліцію, де невідомий сказав, що священнослужитель нецензурно лаявся на ринку.