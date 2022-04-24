Сознательно обходят Московский патриархат: жители Кривого Рога святили паски в ПЦУ и УГКЦ

Из-за войны, которую развязала Россия, сейчас у многих украинцев происходит переоценка ценностей. В частности, в Кривом Роге верующие начали отказываться от посещения церквей Московского патриархата.

Об этом в эфире 24 канала сообщил корреспондент из Кривого Рога. Он отметил, что сейчас горожане не хотят идти в церкви, где прославляют патриарха Кирилла, благословившего российские войска на геноцид украинцев.

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Горожане не задумывались, чья церковь

Журналист объяснил, что из-за географической особенности города жители Кривого Рога обычно посещали те храмы, которые расположены ближе к их домам. В то же время они не очень задумывались над тем, или это Украинская православная церковь Московского патриархата, Украинская православная церковь или Украинская греко-католическая.

Начали обходить Московский патриархат

Корреспондент также подчеркнул, что в Кривом Роге в общем храмов Православной церкви Украины чуть больше 10. Впрочем, церквей Московского патриархата – около 50 или 60.

Однако в этом году была тенденция, что люди сознательно обходили стороной Московский патриархат. Они целенаправленно с самого утра шли в храмы ПЦУ и УГКЦ,

– отметил журналист.

По его словам, сегодня, на Пасху, люди с самого утра на общественном транспорте, личных автомобилях или вместе с близкими на их машинах отправлялись в проукраинские храмы, если те были далеко от их дома. Он отметил, что даже в маленьких церквях ПЦУ, где обычно было не больше 30 – 50 человек, сегодня был аншлаг.

"Если в прошлом году в таких церквях было 50 человек, то сегодня там – не менее 200 – 300. И они все шли и шли, чтобы получить свою частицу благодати и благословения. В то же время быть спокойными, что услышат слово правильной церкви, которая не является врагом Украины", – подытожил журналист.

Журналист рассказал о том, как жители Кривого Рога начали обходить Московский патриархат: смотрите видео