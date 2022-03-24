Сознательный демонтаж – Кошерна о похищении оккупантами уникального оборудования из Чернобыля

Российские оккупанты в зоне отчуждения не просто занимаются мародерством. Они сознательно воруют научные достижения наших учёных.

Демонтажем уникального оборудования руководят российские власти. Об этом в эфире 24 канала сказала эксперт по ядерной энергетике Ольга Кошерна.

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Оккупанты, например, полностью вывезли из зоны отчуждения Центральную аналитическую лабораторию, которую поставили в рамках проекта технической помощи еврокомиссии на 6 миллионов евро.

Россия сознательно ворует уникальное оборудование

По ее словам, пророссийские боевики украли обширную базу данных, измерений, над которой работали наши радиоэкологи, дозиметристы и аналитические химики.

Я уверена, что это было не мародерство. Это сознательный демонтаж под руководством представителей "Росатома" или российских институтов,

– подчеркнула Кошерна.

Экспертша заметила, что оккупанты воруют не только материальные вещи в соседних селах: "Они воруют научные результаты наших ученых".

Кошерна рассказала о мародерстве оккупантов в Чернобыле: смотрите видео