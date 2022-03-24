Демонтажем унікального обладнання керує російська влада. Про це в ефірі 24 каналу сказала експертка з ядерної енергетики Ольга Кошерна.

Зверніть увагу Глава МАГАТЕ особисто готовий приїхати в Україну для укладання угоди про безпеку АЕС

Окупанти, наприклад, повністю вивезли з зони відчуження Центральну аналітичну лабораторію, яку поставили в межах проєкту технічної допомоги єврокомісії на 6 мільйонів євро.

Росія свідомо краде унікальне обладнання

За її словами, проросійські бойовики вкрали велику базу даних, вимірювань, над якою працювали наші радіоекологи, дозиметристи та аналітичні хіміки.

Я впевнена, що це було не мародерство. Це свідомий демонтаж під керівництвом представників "Росатома" чи російських інститутів,

– наголосила Кошерна.

Експертка зауважила, що окупанти крадуть не тільки матеріальні речі у сусідніх селах: "Вони крадуть наукові результати наших вчених".

Кошерна розповіла про мародерство окупантів в Чорнобилі: дивіться відео