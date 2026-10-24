"Никто не объяснил, что произошло": SpaceX до сих пор не ответила Украине о причине ограничений Starlink

Об этом рассказал корреспонденту "Радио Свобода" Алексу Рауфоглу украинский чиновник.

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Что известно о причинах ограничений со стороны США?

Американская сторона и представители компании SpaceX не предоставили официальных разъяснений по поводу инцидента. По словам источника, правительство США в настоящее время поддерживает контакт с Киевом, "но пока никто не объяснил, что произошло и что будет дальше".

Ранее президент Владимир Зеленский заявил о возобновлении работы Starlink и Starshield на скоростях на скоростях, которые наблюдались до введения ограничений.

В Министерстве обороны Украины также подтвердили стабильность связи и отметили, что скорость превышает 400 километров в час.

Предыстория ограничений и переговоры

Проблема возникла в середине октября 2026 года, когда терминалы Starshield внезапно начали терять соединение при движении со скоростью свыше 160 километров в час.

Это существенно затруднило работу украинских дронов-перехватчиков, которые используются для уничтожения российских беспилотников.

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Как уже сообщалось на нашем сайте, украинская сторона предполагала, причастность должностных лиц в Вашингтоне к установлению технических ограничений. В то же время в Белом доме и Госдепе США отрицали отдачу каких-либо распоряжений относительно замедления работы сети.

Ранее мы также сообщали, что из-за этих перебоев Украина начала рассматривать альтернативные каналы спутниковой связи, в частности, от компаний Amazon и Eutelsat. В настоящее время продолжаются официальные переговоры между Киевом, Пентагоном и SpaceX с целью предотвращения подобных сбоев в будущем.