"Ніхто не пояснив, що сталося": SpaceX досі не відповіла Україні щодо причини обмежень Starlink

Про це розповів кореспонденту "Радіо Свобода" Алексу Рауфоглу український посадовець.

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Яка є інформація щодо причин обмежень з боку США?

Американська сторона та представники компанії SpaceX не надали офіційних роз'яснень щодо інциденту. За словами джерела, уряд США нині підтримує контакт із Києвом, "але наразі ніхто не пояснив, що сталося і що буде далі".

Раніше президент Володимир Зеленський заявив про відновлення функціонування Starlink та Starshield на швидкостях, які спостерігалися до запровадження лімітів.

У Міністерстві оборони України також підтвердили стабільність зв'язку та зазначили, що швидкість перевищує 400 кілометрів на годину.

Передісторія обмежень та переговори

Проблема виникла в середині жовтня 2026 року, коли термінали Starshield раптово почали втрачати з'єднання під час руху на швидкості понад 160 кілометрів на годину.

Це суттєво ускладнило роботу українських дронів-перехоплювачів, які використовуються для знищення російських безпілотників.

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Як вже повідомлялося на нашому сайті, українська сторона припускала причетність посадовців у Вашингтоні до встановлення технічних лімітів. Водночас у Білому домі та Держдепі США заперечували віддання будь-яких розпоряджень щодо уповільнення роботи мережі.

Раніше ми також розповідали, що через ці перебої Україна почала розглядати альтернативні канали супутникового зв'язку, зокрема від компаній Amazon та Eutelsat. Наразі офіційні контакти між Києвом, Пентагоном та SpaceX тривають для запобігання подібним збоям у майбутньому.