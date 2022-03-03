SpaceX спешит на помощь, – Илон Маск продолжает поддерживать Украину

Илон Маск недавно отправил в Украину первую партию станций спутникового интернет StarLink. Изобретатель заявил, что продолжает поддерживать наше государство.

Оккупанты пытаются лишить украинцев интернета и телевидения. Все для того, что население не могло узнать правду о происходящем.

Актуально Украина получила Starlink: как это поможет военным и гражданским

Однако на помощь поспешил американский изобретатель Илон Маск. Он предоставил нам оборудование для спутникового интернета StarLink. Теперь никакой оккупант не лишит украинцев доступа к сети.

Украинский гражданский интернет испытывал странные перебои – может быть, плохая погода? Поэтому SpaceX помогает это исправить,

– иронически подчеркнул Маск.

Отметим, миллиардер отправил нам StarLink по просьбе министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

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