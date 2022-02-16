Спад заболеваемости в мире, прирост госпитализаций в Украине: новости о коронавирусе 16 февраля

В Украине за сутки выросло количество госпитализированных из-за коронавируса. В ВОЗ рассказали, какова ситуация с COVID-19 в мире. Вакцина против COVID-19 во время беременности защищает новорожденных. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 16 февраля.

Новости о коронавирусе в Украине 16 февраля

За сутки более 31 тысячи больных, показатели госпитализации значительно выросли

Источник: Минздрав

По состоянию на 16 февраля коронавирус обнаружили у 31 513 человек. В больницы госпитализировали 3 640 больных или людей с симптомами COVID-19, тогда как еще вчера, это количество госпитализированных составляло 1 889.

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За сутки от осложнений коронавируса умерли 310 пациентов. Вместо этого выздоровели 27 684 человека. Украинские лаборатории провели 141 367 тестов на выявление коронавируса разными методами, в том числе методом ПЦР – 62 931.

Ситуация с COVID-19 в регионах:

г. Киев – 4 378;

Винницкая область – 667;

Волынская область – 1 012;

Днепропетровская область – 1 952;

Донецкая область – 1 757;

Житомирская область – 957;

Закарпатская область – 492;

Запорожская область – 1 597;

Ивано-Франковская область – 542;

Киевская область – 1 259;

Кировоградская область – 541;

Луганская область – 738;

Львовская область – 919;

Николаевская область – 928;

Одесская область – 2 847;

Полтавская область – 1 523;

Ровненская область – 1 007;

Сумская область – 1 159;

Тернопольская область – 624;

Харьковская область – 1 765;

Херсонская область – 785;

Хмельницкая область – 1 439;

Черкасская область – 1 112;

Черновицкая область – 429;

Черниговская область – 1 084.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Общая статистика

С начала пандемии COVID-19 в Украине зарегистрировали 4 603 930 случаев заболевания. По состоянию на 16 февраля выздоровели 3 839 314 человек. Но, к сожалению, болезнь унесла жизни 103 565 жителей страны.

Еще 65 тысяч украинцев вакцинировались против COVID-19: сколько людей получили бустер

Источник: Минздрав

Вчера против коронавируса вакцинировали 65 805 человек. Из них более 17 тысяч прошли ревакцинацию. В частности, первую дозу вакцины получили 18 247 человек, вторую дозу – 29 307 человек. Также, по данным Минздрава, дополнительную дозу получили 542 человека, а бустерную дозу – 17 709 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 15 613 185 человек, из них получили первую дозу – 15 613 183 человека, получили две дозы – 15 014 883 человека. Получили дополнительную дозу – 24 747 человек, бустерную дозу – 599 058 человек. Всего в стране провели 31 251 871 прививку.

Киев и две области до сих пор "желтые": сколько областей в красной зоне карантина

Источник: Минздрав

Министерство здравоохранения обновило карантинное зонирование страны. На 16 февраля город Киев, Полтавская и Харьковская области в желтой зоне. В красную зону вошли Закарпатская, Ивано-Франковская, Луганская, Ровненская и Хмельницкая области. Все остальные регионы находятся в оранжевой зоне.

Показатели заболеваемости в регионах / Инфографика Минздрав

Новости о коронавирусе в мире 16 февраля

Статистика распространения COVID-19

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 16 февраля в мире выявили более 415 миллионов больных коронавирусом и более 5,8 миллионов смертей среди пациентов.

С начала пандемии больше всего инфицированных было зарегистрировано в США. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Франция, Индия, Бразилия, Германия и Италия.

Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / Инфографика 24 канала

На 19% меньше: в ВОЗ рассказали, какая ситуация с COVID-19 в мире

Источник: ВОЗ

На прошлой неделе в период с 7 по 13 февраля в мире зафиксировали 16 097 642 новых случая инфицирования коронавирусом, что на 19% меньше, чем на прошлой неделе. В то же время количество смертей выросло на 4% и составило и 74 494 случая. Об этом говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Исследование коронавируса

Выяснили еще один фактор, почему у некоторых женщин риск умереть от COVID-19 выше

Источник: BMJ Open

Низкие показатели эстрогена могут быть связаны с повышенным риском смерти вследствие коронавирусной инфекции у пожилых женщин. По крайней мере, так считают ученые из Швеции и Финляндии.

Вакцина против COVID-19 во время беременности защищает новорожденных

Источник: MedicalXpress

Новое исследование является первым, которое подтверждает, что вакцинация против COVID-19 во время беременности обеспечивает реальную защиту новорожденным. В целом исследование показало, что дети до 6 месяцев, матери которых были вакцинированы, имели на 61% меньше шансов быть госпитализированными с COVID-19. Это касается женщин на любом этапе беременности или даже до беременности, поскольку недавние исследования показали, что заражение COVID-19 во время ожидания может привести к негативным последствиям.