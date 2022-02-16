Новини про коронавірус в Україні 16 лютого

За добу понад 31 тисяча хворих, показники госпіталізації значно зросли

Джерело: МОЗ

Станом на 16 лютого коронавірус виявили у 31 513 людей. До лікарень госпіталізували 3 640 хворих або людей з симптомами COVID-19, тоді як ще вчора, цей кількість госпіталізованих становила 1 889.

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Впродовж доби від ускладнень коронавірусу померли 310 пацієнтів. Натомість видужали 27 684 людини. Українські лабораторії провели 141 367 тестів на виявлення коронавірусу різними методами, зокрема методом ПЛР – 62 931.

Ситуація з COVID-19 в регіонах:

м. Київ – 4378 ;

Вінницька область – 667 ;

Волинська область – 1012 ;

Дніпропетровська область – 1952;

Донецька область – 1757;

Житомирська область – 957;

Закарпатська область – 492;

Запорізька область – 1597;

Івано-Франківська область – 542;

Київська область – 1259;

Кіровоградська область – 541;

Луганська область – 738;

Львівська область – 919 ;

Миколаївська область -928 ;

Одеська область – 2847;

Полтавська область – 1523;

Рівненська область -1007 ;

Сумська область – 1159;

Тернопільська область – 624;

Харківська область – 1765 ;

Херсонська область – 785;

Хмельницька область – 1439 ;

Черкаська область – 1112;

Чернівецька область – 429;

Чернігівська область – 1084.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загальна статистика

Від початку пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 4 603 930 випадки захворювання. Станом на 16 лютого одужали 3 839 314 людей. Але, на жаль, хвороба забрала життя 103 565 мешканців країни.

Ще 65 тисяч українців вакцинувались проти COVID-19: скільки людей отримали бустер

Джерело: МОЗ

Вчора проти коронавірусу вакцинували 65 805 людей. З них понад 17 тисяч пройшли ревакцинацію. Зокрема, першу дозу вакцини отримали 18 247 людей, другу дозу – 29 307 людей. Також, за даними МОЗ, додаткову дозу отримали 542 людини, а бустерну дозу – 17 709 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 613 185 людей, з них отримали першу дозу – 15 613 183 людини, отримали дві дози – 15 014 883 людини. Отримали додаткову дозу – 24 747 людей, бустерну дозу – 599 058 людей. Загалом в країні провели 31 251 871 щеплення.

Київ та дві області досі "жовті": скільки областей у червоній зоні карантину

Джерело: МОЗ

Міністерство охорони здоров'я оновило карантинне зонування країни. Станом на 16 лютого місто Київ, Полтавська та Харківська області у жовтій зоні. У червону зону ввійшли: Закарпатська, Івано-Франківська, Луганська, Рівненська та Хмельницька області. Усі інші регіони перебувають у помаранчевій зоні.



Показники захворюваності в регіонах / Інфографіка МОЗ

Новини про коронавірус у світі 16 лютого

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 16 лютого у світі виявили понад 415 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5,8 мільйона смертей серед пацієнтів.

Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Франція, Індія, Бразилія, Німеччина та Італія.



Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 каналу

На 19% спад: у ВООЗ розповіли, яка ситуація з COVID-19 у світі

Джерело: ВООЗ

Минулого тижня, у період із 7 по 13 лютого у світі зафіксували 16 097 642 нових випадки інфікування коронавірусом, що на 19% менше, ніж минулого тижня. Водночас кількість смертей зросла на 4% і склала і 74 494 випадків. Про це йдеться у щотижневому епідеміологічному бюлетені Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Дослідження коронавірусу

З'ясували ще один чинник, чому у деяких жінок ризик померти від COVID-19 вищий

Джерело: BMJ Open

Низькі показники естрогену можуть бути пов'язані з підвищеним ризиком смерті внаслідок коронавірусної інфекції у літніх жінок. Принаймні так вважають вчені зі Швеції та Фінляндії.

Вакцина проти COVID-19 під час вагітності захищає новонароджених

Джерело: MedicalXpress

Нове дослідження є першим, яке підтверджує, що вакцинація проти COVID-19 під час вагітності забезпечує реальний захист новонародженим. Загалом дослідження показало, що діти віком до 6 місяців, матері яких були вакциновані, мали на 61% менше шансів бути госпіталізованими з COVID-19. Це стосується жінок на будь-якому етапі вагітності або навіть до вагітності, оскільки нещодавні дослідження показали, що зараження COVID-19 під час очікування може призвести до негативних наслідків.