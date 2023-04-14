"Спартак – масон, был в СБУ и АТО, а я – д*лб**об": Янович рассказал, как "друг" лгал ему год

Вышло масштабное расследование об известном блогере Спартаке Субботе, который позиционировал себя как психотерапевт и в своем подкасте якобы помогал людям. Впоследствии появился ролик коллеги инфлюенсера – Евгения Яновича.

Во вторник, 11 апреля, журналисты опубликовали большой материал о Субботе. Уже через три дня соведущий подкаста, который вел "психотерапевт Спартак", Евгений Янович рассказал, как "друг" лгал ему в течение года.

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"Меня профессионально обработал лжец"

Собственно, со слов Яновича понятно, что он верил Спартаку и очень об этом сожалеет. Как отметил мужчина, после полномасштабного вторжения он был с "психотерапевтом" всегда на связи.

Особенно его поражало то, как Суббота рассказывал о себе. В частности, его рассказы о том, что он якобы пошел в территориальную оборону после 24 февраля 2022 года, якобы служил в СБУ и даже "был в АТО" и "принадлежал к масонской ложе".

У меня возникло нереальное уважение к нему (в первые дни великой войны – 24 Канал). Чувство гордости за товарища… Я копался во всех воспоминаниях (после публикации расследования – 24 Канал) и пришел к двум выводам. Первый: Спартак Суббота – это психиатр, психотерапевт, бывший работник СБУ, находившийся в теробороне, АТО, масон. Второй: Женя Янович д**бай*б,

– сказал друг Спартака.

Вместе с тем Янович отметил, что, как ему казалось, он записывал полезные эфиры со Субботой, а уже бывший коллега рассказывал ему о том, что ушел в 15 лет в университет, однако не может показать диплом, потому что якобы "все документы сгорели в доме у мамы, живущей в Ирпене".

Комментарий соведущего Спартака по поводу "службы Субботы в СБУ" и других "фактов": смотрите видео с ютуб-канала Евгения Яновича

В этом же ролике Янович признал, что "был профессионально проработан лжецом". И даже если Спартак выиграет суд, то его мнение не изменится, ведь "лжи было слишком много". Вместе с тем он подчеркнул, что хочет этим видео помочь определенным фанатам Субботы избавиться от его влияния.

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В чем обвиняют Субботу

Заметим, что расследование о "психотерапевте" очень объемно и пересказать его несколькими предложениями не удастся. Однако, среди важного, там говорится о следующем:

вероятно, блогер выдавал себя кандидатом наук, профессионалом в области психотерапии;

скорее всего, имел связи с уже запрещенной пророссийской партией ОПЗЖ;

не исключено, что имел интимные отношения с клиентками.

Второй эпизод расследования о Спартаке Субботе: смотрите видео с канала Poludonnyi