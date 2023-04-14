Психологиня Аня Гопкало сразу подчеркнула, что не поддерживает Спартака Субботу и не намерена дискредитировать громкое расследование. Однако пока тема актуальна в инфопространстве, решила рассказать о своем сексе с Ильей Полуденным.

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У самого может быть "рыльце в пушку"

Она отметила, что ей трудно было читать часть расследования про Спартака Субботу о романтических и сексуальных отношениях с клиентками. Прежде всего потому, что это "нарушение важнейшего правила нравственного кодекса психотерапевта". Однако еще и потому, что Илья Полуденный, являясь ее групповым психотерапевтом, сам нарушал то, в чем обвинил Субботу.

Он являлся сексуальным партнером пациентки. Случилось это еще несколько лет назад, после того как Аня Гопкало после смерти отца обратилась к психотерапии за помощью.

Летом 2018 года группа закончилась и мы с Ильей поддерживали дружескую и, как мне тогда казалось, с элементами флирта переписку. Мне все-таки не казалось, потому что через год на выездном психотерапевтическом интенсиве у нас начались сексуальные отношения, которые продлились несколько месяцев,

– рассказала она.

В этот момент женщина слышала, что психологам спать с клиентами нельзя, "однако уверяла себя что это ничего страшного, что я сама хочу и как клиентка могу себе позволить, что это мой выбор". И только когда сама стала психологиней, посмотрела на ситуацию с позиции терапевта и "испытала ужас, отвращение и злобу за себя".

В частности, она пояснила, что для клиентов с истероидным типом личности, к которым она принадлежит сама, сексуальные отношения с психотерапевтом максимально травмирующие и могут иметь разрушающие последствия. Ведь в психотерапии клиенты вне влияния терапевтических процессов не могут принимать решения полностью сознательно, в отличие от терапевта.



Сексуальные отношения с клиентами недопустимы / Скриншот с фото Ани Гопкало

Также она сравнила такой секс с клиентами с педофилией, ведь ответственность за сексуальный контакт всегда на более взрослой фигуре – психотерапевте. И все это известно любому профессиональному терапевту, поэтому он понимает, что с этим делать. В частности, точно знал Илья Полуденный.

Женщина поделилась, что пережитый сексуальный опыт очень негативно повлиял на нее, поэтому ей пришлось после Полуденного обращаться к другим специалистам за терапией. Свою историю она рассказала именно сейчас, чтобы воспользоваться актуальностью темы в инфопространстве в то время, когда психотерапия становится все более популярной. Ведь все клиенты должны знать свои права на безопасность в терапии.

Надеюсь и верю в то, что Илья достойно и профессионально отреагирует. Мне бы не хотелось раскрывать больше доказательств деталей его поведения и привлекать свидетелей, но я это сделаю, в случае необходимости защищать себя. Далее буду обращаться в нравственный комитет,

– написала она.

Илье Полуденному не понравилась внезапная огласка

Сам Илья Полуденный узнал о его разоблачении непосредственно из инстаграма и ему это не очень понравилось. Издание "Бабель" напрямую спросило психолога, почему он говорил об опыте Спартака, однако молчал о собственном.

Илья Полуденный отметил, что "информация об нравственных нормах зависит от страны, направлении терапии, конкретного института и прочего. Как правило, это работает на уровне отдельных направлений и институтов". Однако в нравственном кодексе, на который ссылался гештальт-терапевт, отмечено следующее.



Этический кодекс Киевского гештальт университета / Скриншот Ани Гопкало

Также Полуденный отметил, что "публичная коммуникация в таких ситуациях является неэтичным поведением". По его словам, он сразу после публикации сообщения написал Гопкало, что готов идти в любой нравственный комитет и прояснять ситуацию. Однако к моменту интервью она ему не ответила.

Этична исключительно прямая коммуникация и предложение прояснить ситуацию в рамках этического комитета, избранного стороной, подающей жалобу,

– сказал он.

Чтобы объяснить обвинения, выдвинутые Спартаку Субботе, он отметил, что "опыт, описанный в расследовании, был публичный заранее, клиентка в публичном пространстве писала, что обращалась предварительно в этический комитет и не получила достаточной поддержки". А также сказал, что сам "Спартак Суббота не предлагал поддержать обращение клиентки в этический комитет и игнорировал это заявление в профессиональном алгоритме действий (предложить прояснение ситуации в рамках какого-либо этического комитета)".