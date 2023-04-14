Психологиня Аня Гопкало одразу наголосила, що не підтримує Спартака Субботу та не має наміру дискредитувати гучне розслідування. Однак поки тема актуальна в інфопросторі, вирішила розповісти про свій секс з Іллєю Полудьонним.

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У самого може бути "рильце в пушку"

Вона зазначила, що їй важко було читати частину розслідування щодо Спартака Субботи про романтичні і сексуальні стосунки з клієнтками. Передусім тому, що це "порушення найважливішого правила етичного кодексу психотерапевта". Однак ще й тому, що Ілля Полудьонний, будучи її груповим психотерапевтом, сам порушував те, у чому звинуватив Субботу.

Він був сексуальним партнером пацієнтки. Трапилося це ще декілька років тому, після того, як Аня Гопкало після смерті батька звернулася до психотерапії за допомогою.

Влітку 2018 група закінчилась і ми з Іллею підтримували дружню і, як мені тоді здавалось, з елементами флірту переписку. Мені все-таки не здавалось, тому що через рік на виїздному психотерапевтичному інтенсиві у нас почались сексуальні стосунки які продовжились декілька місяців,

– розповіла вона.

У цей момент жінка чула, що психологам спати з клієнтами не можна, "проте запевняла себе шо це нічого страшного, шо я сама хочу і як клієнтка можу собі дозволити, шо це мій вибір". І лише коли сама стала психологинею, подивилася на ситуацію з позиції терапевта та "відчула жах, огиду і злість за себе".

Зокрема, вона пояснила, що для клієнтів з істероїдним типом особистості, до яких вона належить сама, сексуальні стосунки з психотерапевтом є максимально травмуючими та можуть мати руйнуючи наслідки. Адже у психотерапії клієнти поза впливом терапевтичних процесів не можуть приймати рішення повністю свідомо, на відміну від терапевта.



Сексуальні стосунки з клієнтами неприпустимі / Скриншот з фото Ані Гопкало

Також вона порівняла такий секс з клієнтами з педофілією, адже відповідальність за сексуальний контакт завжди на більш дорослій фігурі – психотерапевті. І усе це відомо будь-якому професійному терапевту, тож він розуміє що з цим робити. Зокрема, точно знав Ілля Полудьонний.

Жінка поділилася, що пережитий сексуальний досвід неабияк негативно вплинув на неї, тож їй довелося після Полудьонного звертатися до інших спеціалістів за терапією. Свою історію вона розповіла саме зараз, щоб скористатися актуальністю теми в інфорпросторі у час, коли психотерапія стає все більш популярною. Адже всі клієнти повинні знати свої права на безпеку у терапії.

Сподіваюсь і вірю в те що Ілля гідно і професійно відреагує. Мені б не хотілося розкривати більше доказів деталей його поведінки і залучати свідків, але я це зроблю, якщо буде потреба захищати себе. Далі звертатимусь в етичний комітет,

– написала вона.

Іллі Полудьонному не сподобався раптовий розголос

Сам Ілля Полудьонний дізнався про його викриття безпосередньо з інстаграму і йому це не дуже сподобалося. Видання "Бабель" напряму запитало психолога, чому він говорив про досвід Спартака, однак мовчав про власний.

Ілля Полудьонний зазначив, що "інформація про етичні норми залежить від країни, напрямку терапії, конкретного інституту і та іншого. Як правило, це працює на рівні окремих напрямків та інститутів". Однак в етичному кодексі, на який посилався гештальт-терапевт, вказано наступне.



Етичний кодекс Київського гештальт університету / Скриншот Ані Гопкало

Також Полудьонний зазначив, що "публічна комунікація в таких ситуаціях є неетичною поведінкою". З його слів він одразу після публікації допису написав Гопкало, що готовий йти в будь-який етичний комітет та проясняти ситуацію. Однак на момент інтерв'ю вона йому не відповіла.

Етичним є виключно пряма комунікація і пропозиція прояснити ситуацію в рамках етичного комітету, вибраного стороною, яка подає скаргу,

– сказав він.

А щоб пояснити звинувачення, висунуті Спартаку Субботі, він зазначив, що "досвід, описаний у розслідуванні, був публічний заздалегідь, клієнтка в публічному просторі писала, що зверталася попередньо до етичного комітету і не отримала достатньої підтримки". А також сказав, що сам "Спартак Суббота не пропонував підтримати звернення клієнтки до етичного комітету та ігнорував цю заяву в професійному алгоритмі дій (запропонувати прояснення ситуації в рамках якогось етичного комітету)".