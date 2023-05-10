Суббота наконец показал якобы свои дипломы: в комментариях самозванца просто разорвали

Психолог Спартак Суббота, обвиненный в мошенничестве, через месяц после скандала наконец опубликовал видео с опровержением расследования. Спартак показал свои дипломы, однако из видео понятно, что он, скорее всего, лгал о некоторых фактах собственной биографии.

Спартак Суббота опубликовал сегодня на своем ютуб-каналы, информирует 24 Канал. Свое видео он начал со слов "да, это видео, которого вы все так ждали". Далее Спартак якобы продемонстрировал свои дипломы и ряд дополнительных сертификатов, подтверждающих его квалификацию.

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Есть ли у Спартака Суббота диплом бакалавра

Примечательно, что в своем опровержении Спартак так и не показал диплом бакалавра психологии. Он лишь поблагодарил СМИ, предварительно уже обнародовавшие эти данные.

Отметим, что в расследовании отмечалось, что Спартак соврал о том, что получил диплом медицинского университета имени Богомольца. В вузе заявили, что "не владеют информацией по образованию Субботы Александра Александровича или Субботы Спартака". Как выяснил "Телеграф", Спартак обучался в университете имени М.П. Драгоманова.

Так что, очевидно, в новом видео Спартак на этот факт и ссылается. Мол, смотрите – СМИ подтвердили и нашли мой диплом. А вот в детали он не удавался, ведь это подтверждает тот факт, что он лгал о своей биографии.

О том, что учился именно у Богомольца. Что в дипломе указано не Спартак Суббота, а Александр Суббота. То есть, Спартак – не настоящее имя.

Что еще "опроверг" Суббота

Кроме того, Субботу обвиняли, что он называл себя кандидатом наук, до того как получил такое звание. В новом видеоопровержении – дату защиты работы он так и не обнародовал.

Также Суббота аргументировал тот факт, что не продлевал членство в некоторых ассоциациях тем, что "не хотел платить деньги за членство".

А вот информацию о сотрудничестве с ОПЗЖ, Спартак вообще отказался комментировать, мол, это "бред". Он отметил, что расследователи не предоставили документальных подтверждений такого сотрудничества.

Также Спартак показал, что действительно опубликованы статьи в Scopus: таких три. В видео психолог подчеркнул, что расследователь не сумел их найти, потому что сначала нужно авторизоваться в системе.

Кстати, если в видео рассмотреть дипломы и сертификаты Спартака достаточно сложно, то в телеграмм-канале он добавил отдельный гуглдок, где загрузил их все. Просмотреть можно здесь. Но опять же среди них нет дипломов о получении бакалавра или магистра.

У меня высшее образование медицинского психолога, которое дает мне право заниматься тем, чем я занимаюсь. Я являюсь кандидатом наук, я являюсь членом уважаемых международных организаций, я настоящий ученый, не ради галочки. Я очень много работаю и учусь,

– строго заявил Спартак Суббота, считая, что этого достаточно сказать в своем оправдании.

Спартак Суббота якобы показал свои дипломы: видео

Подействовали ли "аргументы" Спартака на украинцев

В комментариях пользователи буквально разорвали Субботу за такие опровержения. его обвиняют в фотошопе, а также излишней манипулятивной манере.

Мол, за эти 8 минут Спартак действительно не опроверг ровно ничего. Ведь ответить на главные обвинения – он не смог. Показать свои дипломы бакалавра и магистра – он не отважился.

Пользователи также прокомментировали оправдание Спартака по публикациям в Scopus. Мол, препринты – не публикации.

А вот сертификаты не дают человеку оснований считать себя врачом-психиатром. Как себя неоднократно называл сам Спартак. Выходит, что Суббота все-таки мошенник.

Похоже, что поверить Спартаку Субботе украинцам теперь очень сложно. Несмотря на то, что в видео он пытается быть очень убедительным и строгим.

Спартак и дальше будет вести "Подкаст Терапию"