Спростування Спартак Суббота опублікував сьогодні на своєму ютуб-каналі, інформує 24 Канал. Своє відео він почав зі слів "так, це відео, на яке ви усі так чекали". Далі Спартак нібито продемонстрував свої дипломи та низку додаткових сертифікатів, які підтверджують його кваліфікацію.

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Чи має Спартак Суббота диплом бакалавра

Цікаво, що у своєму спростуванні Спартак так і не показав диплом бакалавра психології. Він лише подякував ЗМІ, які попередньо уже оприлюднили ці дані.

Зауважимо, що у розслідуванні зазначалось, що Спартак збрехав про те, що отримав диплом медичного університету імені Богомольця. У виші заявили, що "не володіють інформацією щодо освіти Субботи Олександра Олександровича або Субботи Спартака". Натомість, як з'ясував "Телеграф", Спартак навчався в університеті імені М.П. Драгоманова.

Тож, очевидно, у новому відео Спартак власне на цей факт і посилається. Мовляв, дивіться – ЗМІ підтвердили і знайшли мій диплом. А ось в деталі він не вдавався, адже це підтверджує той факт, що він таки брехав про свою біографію.

Про те, що навчався саме у Богомольця. Що в дипломі вказано не Спартак Суббота, а Олександр Суббота. Тобто, Спартак – не справжнє ім'я.

Що ще "спростував" Суббота

Крім того, Субботу звинувачували, що він називав себе кандидатом наук, що до того як отримав таке звання. У новому відеоспростуванні – дату захисту роботи він так і не оприлюднив.

Також Суббота аргументував той факт, що не продовжував членство в деяких асоціаціях тим, що "не хотів платити гроші за членство".

А ось інформацію про співпрацю з ОПЗЖ, Спартак узагалі відмовився коментувати, мовляв, це "маячня". Він зазначив, що розслідувачі не надали жодних документальних підтверджень такого співробітництва.

Також Спартак показав, що дійсно має опубліковані статті у Scopus: таких три. У відео психолог наголосив, що розслідувач не зумів їх знайти, бо спочатку треба авторизуватись у системі.

До речі, якщо у відео розгледіти дипломи та сертифікати Спартака досить складно, то у телеграм-каналі він додав окремий гуглдок, де завантажив їх усі. Переглянути можна тут. Але знову ж таки, серед них немає дипломів про здобуття бакалавра чи магістра.

Я маю вищу освіту медичного психолога, яка дає мені право займатись тим, чим я займаюсь. Я є кандидатом наук, я є членом поважних міжнародних організацій, я справжній науковець, не заради галочки. Я дуже багато працюю і навчаюсь,

– суворо заявив Спартак Суббота, вважаючи, що цього достатньо сказати у своє виправдання.

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Чи подіяли "аргументи" Спартака на українців

У коментарях користувачі буквально розірвали Спартака Субботу за такі спростування. його звинувачують у фотошопі, а також надмірній маніпулятивній манері.

Мовляв, за ці 8 хвилин Спартак насправді не спростував рівно нічого. Адже відповісти на головні звинувачення – він таки не зміг. Показати свої дипломи бакалавра та магістра – він не наважився.

Користувачі також прокоментували виправдання Спартака щодо публікацій у Scopus. Мовляв, препринти – не є публікаціями.

А ось сертифікати не дають людині підстав вважати себе лікарем-психіатром, як себе неодноразово називав сам Спартак. Тож, виходить, що Суббота таки шахрай.

Схоже, що повірити Спартаку Субботі українцям тепер таки дуже складно. Попри те, що у відео він намагається бути дуже переконливим і суворим.

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