В МИД резко осудили призыв Спартц отменить "зерновое соглашение" для Украины

Конгрессвумен Виктория Спартц призвала отменить "зерновое соглашение", подписанное в Стамбуле. Украинский МИД отреагировал на такие высказывания и осудил их.

Американская конгрессвумен написала открытое письмо генсеку ООН Антониу Гутерришу, в котором заявила, что "зерновое соглашение" провальное и его нужно приостановить. В МИД Украины с этим не согласились.

Интересно В Одессе наконец было тихо: в ОВА допускают – возможно, из-за зерновых соглашений

Позиция МИД Украины

В МИД заявили, что Украина не подписала бы "зерновые соглашения", если бы не была уверена в своей способности защитить побережье от атак россиян с Черного моря. Наше государство выполняет все требования, а ситуацию безопасность контролируют ВСУ. Относительно россии – выполнение договоренностей ею гарантировали другие подписавшие соглашение.

Согласно "зерновой" договоренности, ООН и Турция обязались обеспечить выполнение договоренности со стороны россии. Украина завершила необходимую подготовку для восстановления безопасного экспорта зерновых и ожидает соответствующих шагов других сторон. Ситуацию с безопасностью контролируют ВСУ,

– отметили в МИД.

Заявление Спартц о необходимости отмены "зернового соглашения" внешнеполитическое ведомство Украины назвало попыткой нанести сокрушительный удар по нашим фермерам и экономике, для которых необходим экспорт зерна. Также, по словам дипломатов, конгрессвумен подрывает продовольственную безопасность мира.

О чем говорилось в письме Спартц

Конгрессвумен Виктория Спартц в своем письме заявила, что "зерновое соглашение" так же провально, как и договоренности о защитниках "Азовстали", которых в Еленовке убили оккупанты.

Аргументом Спартц является то, что на следующий день после подписания соглашения, россия ударила ракетами по порту в Одессе. Поэтому она убеждена, что договоренности создают для Украины риски, из-за чего их следует отменить.

Интересно – в США призывают признать россию спонсором терроризма: смотрите видео