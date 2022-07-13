В интервью секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что Виктория Спартц имеет право делать заявления и запросы. В то же время в Украине отсутствуют документы, подтверждающие предположение конгрессвумен.

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Обращение Спартц не должно вызывать удивление

Данилов подчеркнул, что нет абсолютно ничего удивительного в обращении Виктории Спартц к Джо Байдену. Он отметил, что парламентарий в демократических странах имеет право обращаться либо к президенту, либо к главе правительства или другим чиновникам. Это делается для получения разъяснений по интересующим их вопросам.

Для Украины эта практика также не является чем-то новым. В нашем государстве есть понятие депутатский запрос. Поэтому, предполагает Данилов, обращение Спартц – им и есть. А это значит, что чего-то экстраординарного в ее заявлении или просьбе нет.

Доказательств, подтверждающих предположение Спартц, в СНБО нет

Секретарь СНБО заметил, что не бывает дня, чтобы от депутатов не поступал запрос. Более того, он напомнил о процедуре обращения. Она предполагает, что в течение определенного срока следует дать ответ народному избраннику.

Данилов подчеркнул, что документов в аппарате СНБО, касающихся причастности Ермака к России, нет.

Когда такие документы будут, мы обязательно должны уведомить общество. На сегодняшний день у нас таких документов не существует,

– подчеркнул он.

Напомним, что проверить возможные связи Андрея Ермака с россией Спартц попросила 8 июля. Тогда и появилось ее обращение к президенту США Джо Байдену. Конгрессвумен не забыла также о заместителе главы Офиса Президента Олеге Татарове.

Виктория Спартц якобы не без основания сделала соответствующее обращение к главе государства. Она отметила "разнообразную разведывательную информацию о действиях господина Ермака в Украине и его вероятных связях с россией".

Конгрессвумен добавила, что "Ермак вызывает много беспокойств". Речь идет не только о политиках в США, но и за ее пределами. Не обошла она вниманием тот факт, что высокого мнения о главе ОП советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

Заметим, что в МИД на это отреагировали достаточно остро. Спикер министерства Олег Николенко попросил Спартц не распространять кремлевские нарративы. Более того, он предположил, что соответствующие заявления конгрессвумен могут негативно повлиять на предоставление Украине оружия. Якобы процесс может стать еще более забюрократизированным, что замедлит получение нашим государством, необходимого для противостояния врагу.

Но на этом Спартц не остановилась. Через несколько дней она открыто призвала Ермака уйти в отставку. Конгрессвумен подчеркнула, что официальный Киев во главе с Ермаком "играют в политику". Более того, ее возмутило то, что глава Офиса Президента начал против нее "клеветническую кампанию".

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