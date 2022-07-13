В інтерв'ю секретар РНБО Олексій Данілов підкреслив, що Вікторія Спартц має право робити відповідні заяви та запити. Водночас в Україні відсутні документи, які б підтверджували припущення конгресвумен.

Читайте також Наклались кілька історій, – політолог пояснив претензії Спартц щодо Єрмака

Звернення Спартц не повинне викликати подив

Данілов підкреслив, що немає абсолютно нічого дивного у зверненні Вікторії Спартц до Джо Байдена. Він зауважив, що парламентар у демократичних країнах має право звертатись або до президента, або до голови уряду чи інших посадовців. Це робиться задля отримання роз'яснень з тих питань, які їх цікавлять.

Для України ця практика також не є чимось новим. У нашій державі є поняття депутатський запит. Тож, припускає Данілов, звернення Спартц – ним і є. А це означає, що чогось екстраординарного у її заяві або проханні немає.

Доказів, які підтверджують припущення Спартц, у РНБО немає

Секретар РНБО зауважив, що не буває дня, щоб від депутатів не надходив запит. Ба більше, він нагадав про процедуру звернення. Вона передбачає, що упродовж певного терміну потрібно надати відповідь народному обранцю.

Данілов підкреслив, що документів в апараті РНБО, які б стосувались причетності Єрмака до росії, немає.

Коли такі документи будуть, ми обов'язково маємо повідомити суспільство. На сьогодні у нас таких документів не існує,

– підкреслив він.

Нагадаємо, що перевірити можливі зв'язки Андрія Єрмака з росією Спартц попрохала 8 липня. Тоді й з'явилось її звернення до президента США Джо Байдена. Конгресвумен не забула також про заступника глави Офісу Президента Олега Татарова.

Вікторія Спартц, мовляв, не безпідставно зробила відповідне звернення до глави держави. Вона зауважила про "різноманітну розвідувальну інформацію щодо дій пана Єрмака в Україні та його ймовірних зв'язків з росією".

Конгресвумен додала, що "Єрмак викликає багато занепокоєнь". Мовиться не лише про політиків у США, а й за її межами. Не оминула вона увагою той факт, що високої думки про главу ОП радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван.

Зауважимо, що в МЗС на це відреагували досить гостро. Спікер міністерства Олег Ніколенко попрохав Спартц не поширювати кремлівські наративи. Ба більше, він припустив, що відповідні заяви конгресвумен можуть негативно вплинути на надання Україні зброї. Мовляв, процес може стати ще більш забюрократизованим, що сповільнить отримання нашою державою необхідного для протистояння ворогові.

Але на цьому Спартц не зупинилась. Через кілька днів вона відкрито закликала Єрмака піти у відставку. Конгресвумен підкреслила, що офіційний Київ на чолі з Єрмаком наразі "грають у політику". Ба більше, її обурило те, що глава Офісу Президента розпочав проти неї "наклепницьку кампанію".

Варте уваги – Вігірінський розповів, що думка Спартц не відображає позицію США щодо України: дивіться відео