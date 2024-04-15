Мужчина преодолел дистанцию в 21 км в снаряжении пожарного. Свой забег Андрей Гречаный посвятил погибшим коллегам из Харькова.
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Свой забег Андрей посвятил погибшим в результате повторного вражеского обстрела харьковским спасателям, которые отдали самое ценное - свою жизнь, чтобы спасти жизни других,
– сообщили в ГСЧС.
Во время забега Андрей держал в руках портреты павших спасателей.
В рамках мероприятия организаторы имели целью поддержать украинских боевых медиков. Также был организован сбор средств для Медицинского добровольческого батальона "Госпитальеры", участвующего в российско-украинской войне с 2014 года.
Россия убила спасателей в Харькове
- В ночь на 4 апреля россияне многократно нанесли удары "Шахедами" по территории Харьковской области. Россияне выпустили по городу не менее 15 вражеских беспилотников, часть из них сбили силы ПВО.
- По данным главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в результате российской атаки погибли 4 человека, еще 12 получили травмы различной степени: 3 в тяжелом состоянии, 5 средних, другие легкие.
- Незадолго после первой волны ударов мэр города Игорь Терехов сообщил о о гибели трех сотрудников ГСЧС. Работники ГСЧС погибли во время повторной атаки "Шахедами", когда спасали людей в результате предыдущего удара. Удары россиян состоялись в густонаселенном районе Харькова. В одной из многоэтажек повреждены верхние этажи.
- В ГСЧС назвали имена спасателей, которых убила Россия. Ими были Логинов Владислав, Байдалинов Сергей и Матюшенко Владимир.