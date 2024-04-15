Чоловік подолав дистанцію у 21 км у спорядженні вогнеборця. Свій забіг Андрій Гречаний присвятив загиблим колегам із Харкова.

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Свій забіг Андрій присвятив загиблим внаслідок повторного ворожого обстрілу харківським рятувальникам, які віддали найцінніше - своє життя, щоб врятувати життя інших,

– повідомили у ДСНС.

Під час забігу Андрій тримав в руках портрети полеглих рятувальників.

В рамках заходу організатори мали на меті підтримати українських бойових медиків. Також був організований збір коштів для Медичного добровольчого батальйону “Госпітальєри”, що бере участь в російсько-українській війні з 2014 року.

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