Спасатели до сих пор разбирают завалы Николаевской ОВА

Утром 29 марта оккупанты обстреляли здание Николаевской администрации. В результате попадания вражеской ракеты произошло разрушение центральной секции здания с 9 по 1 этаж.

Спасатели продолжают поисково-спасательные работы после обстрела. На месте находится 8 единиц техники и 38 сотрудников ГСЧС.

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По состоянию на сегодня, 30 марта, работы продолжаются. Из-под завалов извлечены тела 12 погибших. Также есть 33 пострадавших, 18 из них уже передали бригадам скорой медицинской помощи.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обстрелы Николаевской ОВА.

Российские войска нанесли этот удар по Николаеву очень коварно. В то время, когда люди добрались на рабочие места утром. Слава Богу, большинство из тех, кто был в здании успели эвакуироваться, услышав сигнал воздушной тревоги,

– отметил он.

Уже вторые сутки спасатели разбирают завалы Николаевской ОВА

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