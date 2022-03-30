Рятувальники надалі продовжують пошуково-рятувальні роботи після обстрілу. На місці знаходиться 8 одиниць техніки та 38 співробітників ДСНС.

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Станом сьогодні, 30 березня, роботи тривають. З-під завалів вилучено тіла 12 загиблих. Також є 33 постраждалих, 18 з них вже передали бригадам швидкої медичної допомоги.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував обстріл Миколаївської ОВА.

Російські війська здійснили цей удар по Миколаєву дуже підступно. У той час, коли люди дісталися робочих місць уранці. Дякувати Богу, більшість із тих, хто був у будівлі, встигла евакуюватися, почувши сигнал повітряної тривоги,

– зазначив він.



Уже другу добу рятувальники розбирають завали Миколаївської ОВА / фото ДСНС

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